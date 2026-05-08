世界的人気アニメ『ブルーイ』の日本初となるコラボカフェが、18日から東京・麻布台ヒルズで期間限定オープンする。カフェ店内はブルーイのキャラクターで装飾され、作品の世界観を体感できる空間を展開。6月12日に公開予定の『Bluey in Cinema』に先駆け、ファン向けの特別企画として実施される。【画像】ソーダにスムージー…『ブルーイ』コラボカフェメニュー『ブルーイ』は、オーストラリアに暮らすブルーイと家族の日常を