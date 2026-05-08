世界的人気アニメ『ブルーイ』日本初コラボカフェ開催 作中に登場するスイーツや世界観を楽しめる特別展示も
世界的人気アニメ『ブルーイ』の日本初となるコラボカフェが、18日から東京・麻布台ヒルズで期間限定オープンする。カフェ店内はブルーイのキャラクターで装飾され、作品の世界観を体感できる空間を展開。6月12日に公開予定の『Bluey in Cinema』に先駆け、ファン向けの特別企画として実施される。
【画像】ソーダにスムージー…『ブルーイ』コラボカフェメニュー
『ブルーイ』は、オーストラリアに暮らすブルーイと家族の日常を描いたファミリー向けアニメ。遊びを通して家族や友人との関係を描く内容が支持され、世界140ヶ国以上で放送されている人気作品。
今回のコラボカフェでは、作中に登場するスイーツや、オーストラリアで親しまれているフードを再現した限定メニューを販売する。ビーフ100％の“オーストラリア・ホットドッグ”や、現地の定番料理“ミートパイ”をはじめ、メレンゲにホイップクリームとフルーツを合わせた“パブロバ”など、作品やオーストラリア文化を感じられるラインアップとなる。
また、“ブルーイソーダ”や“ビンゴスムージー”など、キャラクターをモチーフにしたドリンクも登場。ブルーイやビンゴのラテアートを施したカフェラテ、アイスココアも用意され、対象ドリンクにはオリジナルコースターが付属する。
平日限定で、特別メニューのドリンクを購入した来場者には、オリジナルステッカーをプレゼントするキャンペーンも実施する。
カフェ開催と連動し、大垣書店麻布台ヒルズ店では特別展示も開催。絵本シリーズや作品のイラスト、関連グッズを展示するほか、期間中にブルーイ関連書籍を購入した人へオリジナルステッカーを配布する。
【画像】ソーダにスムージー…『ブルーイ』コラボカフェメニュー
『ブルーイ』は、オーストラリアに暮らすブルーイと家族の日常を描いたファミリー向けアニメ。遊びを通して家族や友人との関係を描く内容が支持され、世界140ヶ国以上で放送されている人気作品。
また、“ブルーイソーダ”や“ビンゴスムージー”など、キャラクターをモチーフにしたドリンクも登場。ブルーイやビンゴのラテアートを施したカフェラテ、アイスココアも用意され、対象ドリンクにはオリジナルコースターが付属する。
平日限定で、特別メニューのドリンクを購入した来場者には、オリジナルステッカーをプレゼントするキャンペーンも実施する。
カフェ開催と連動し、大垣書店麻布台ヒルズ店では特別展示も開催。絵本シリーズや作品のイラスト、関連グッズを展示するほか、期間中にブルーイ関連書籍を購入した人へオリジナルステッカーを配布する。