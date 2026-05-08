システム ディが提供する学校事務トータルシステム「Campus Plan」は、大和大学にて5月下旬よりAIチャットボットサービスの実証実験を開始する。『Campus Plan』AIチャットボットサービス同サービスは、大学ポータル上で学内規程や学生便覧などのドキュメントをAIが参照し、学生や教職員の質問に24時間体制で即答するもの。アップロードした資料をAIが自動分類し、学生・教職員など対象ユーザーごとに最適な回答を提示する。AI自身