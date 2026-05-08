TDIとBlueMemeは4月24日、次世代DXおよび先端技術領域での成長戦略を共同で推進するため、資本業務提携契約を締結した。AIを用いたレガシーマイグレーション今回の契約締結は、深刻なIT人材不足や保守・運用コストが肥大化したレガシーシステムの課題解決に向けて実施するもの。それぞれの強みを相互補完的に活用することで、単なる受託開発の枠を超え、顧客企業のDXを抜本的に加速させる新たな事業体制の構築を目指す。BlueMemeの