TDIとBlueMemeが資本業務提携。生成AIや量子AIで次世代DX事業を推進
TDIとBlueMemeは4月24日、次世代DXおよび先端技術領域での成長戦略を共同で推進するため、資本業務提携契約を締結した。
AIを用いたレガシーマイグレーション
今回の契約締結は、深刻なIT人材不足や保守・運用コストが肥大化したレガシーシステムの課題解決に向けて実施するもの。それぞれの強みを相互補完的に活用することで、単なる受託開発の枠を超え、顧客企業のDXを抜本的に加速させる新たな事業体制の構築を目指す。
BlueMemeのメソッドとTDIの顧客基盤を融合させたローコード開発事業の拡大を図る。さらに、生成AIを活用してレガシーコードの自動解析・仕様書再生成・モダンアーキテクチャへの自動変換を実現する新規事業を共同で立ち上げる。両者の手法を組み合わせ、開発期間とコストの劇的な削減を目指す。
中長期的な成長の柱として、量子AI技術を用いたバイオインフォマティクス領域への新規投資も実施。創薬やゲノム解析等の複雑な計算を必要とする分野において、先端技術による新たな事業価値の創造と国際競争力の向上に貢献していく。
AIを用いたレガシーマイグレーション
今回の契約締結は、深刻なIT人材不足や保守・運用コストが肥大化したレガシーシステムの課題解決に向けて実施するもの。それぞれの強みを相互補完的に活用することで、単なる受託開発の枠を超え、顧客企業のDXを抜本的に加速させる新たな事業体制の構築を目指す。
中長期的な成長の柱として、量子AI技術を用いたバイオインフォマティクス領域への新規投資も実施。創薬やゲノム解析等の複雑な計算を必要とする分野において、先端技術による新たな事業価値の創造と国際競争力の向上に貢献していく。