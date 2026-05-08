記事ポイントカー用品ブランドMAXWINが、トヨタ・レクサスの純正ディスプレイオーディオPlusに対応したDVDプレーヤー『DA-DVD03』を発売USBポートに接続するだけで使えるスロットイン式で、縦置き・横置きどちらにも対応エンジン再始動後に続きから再生するレジューム機能を搭載 車内でDVDを楽しみたいけれど、複雑な後付け配線は避けたい--そんな希望に応える製品が登場します。カー用品ブランドMAXWINが、純正ディスプレイ