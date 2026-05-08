７日、アテネで行われた中国・ギリシャ包括的戦略パートナーシップ２０周年および文明交流相互参照フォーラムで、あいさつするギリシャのパブロプロス元大統領。（アテネ＝新華社記者／彭子洋）【新華社アテネ5月8日】ギリシャの首都アテネで7日、中国の新華社、在ギリシャ中国大使館とアジア文化遺産保護連盟が共催する「和合の美・融合共生」−中国・ギリシャ包括的戦略パートナーシップ20周年および文明交流・相互学習フォー