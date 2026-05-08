広島・新井貴浩監督（49）は7日までに、坂倉将吾捕手（27）を今後、三塁で起用するプランがあることに言及した。直近11試合連続「一塁」で先発出場が続いており、打撃でも10試合連続安打と好調を維持。エレフリス・モンテロ内野手（27）の状態も上向いていることから、新たな選択肢を用いて、最適なオーダーを組んでいく。新井監督が胸の内を明かした。坂倉を三塁で起用するプランだ。「もちろん（坂倉の三塁の可能性はある