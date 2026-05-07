ドル円のピボットは１５６．２９円付近＝ＮＹ為替
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ピボット分析 東京時間（21:41現在）
ドル円
現値156.33 高値156.53 安値156.02
157.08 ハイブレイク
156.80 抵抗2
156.57 抵抗1
156.29 ピボット
156.06 支持1
155.78 支持2
155.55 ローブレイク
ユーロ円
現値184.04 高値184.16 安値183.50
184.96 ハイブレイク
184.56 抵抗2
184.30 抵抗1
183.90 ピボット
183.64 支持1
183.24 支持2
182.98 ローブレイク
ポンド円
現値213.02 高値213.12 安値212.30
214.15 ハイブレイク
213.63 抵抗2
213.33 抵抗1
212.81 ピボット
212.51 支持1
211.99 支持2
211.69 ローブレイク
ピボット分析 東京時間（21:41現在）
ドル円
現値156.33 高値156.53 安値156.02
157.08 ハイブレイク
156.80 抵抗2
156.57 抵抗1
156.29 ピボット
156.06 支持1
155.78 支持2
155.55 ローブレイク
ユーロ円
現値184.04 高値184.16 安値183.50
184.96 ハイブレイク
184.56 抵抗2
184.30 抵抗1
183.90 ピボット
183.64 支持1
183.24 支持2
182.98 ローブレイク
ポンド円
現値213.02 高値213.12 安値212.30
214.15 ハイブレイク
213.63 抵抗2
213.33 抵抗1
212.81 ピボット
212.51 支持1
211.99 支持2
211.69 ローブレイク