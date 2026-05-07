大阪維新の会で大阪市議団の竹下隆幹事長らが７日、大阪・大阪私学会館で大阪市民を集め「タウンミーティング」を行った。同集会は、大阪都構想の制度設計を話し合う法定協議会の設置をめぐり、維新の大阪市議団が市民から意見を集めるために開催。同党は４月５日から約１か月かけ、大阪市内の各所で２４回実施。この日が最終日だった。施設の前には３０分以上前から抗議者が集まり「都構想やめろ」の横断幕を掲げ、一般市民