【明治安田J1百年構想リーグ】鹿島アントラーズ 3−0 水戸ホーリーホック（5月6日／メルカリスタジアム）【映像】「激しくもフェアな」重戦車チャージ（実際の様子）鹿島アントラーズのFW鈴木優磨が見せた、「激しいけどフェアなチャージ」が話題だ。相手DFを吹っ飛ばすほどの球際の強さに、ファンから驚きの声が上がっている。鹿島は5月6日、明治安田J1百年構想リーグ第15節で水戸ホーリーホックと対戦し、3−0の完勝を収めた