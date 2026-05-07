タレントのpeco（30）が、7歳の息子・リンクくんとの最新ショットを公開し、話題になっている。【映像】「ryuchellにしか見えない」長男とpeco（複数カット）これまでにもモデルとして親子で撮影中の動画や、同じ柄のパジャマを着た姿、お出かけコーデなど、リンクくんとの様子をInstagramで発信してきたpeco。「ryuchellにしか見えない」「大きくなりましたね」など、成長したリンクくんに多くの反響が寄せられていた。7歳長