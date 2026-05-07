ゴールデンウィークの連休から明けた7日、芸能界では“おめでた”報告が相次いだ。モデル冨永愛（43）はインスタグラムで、俳優山本一賢（40）との間の第1子を出産したことを報告。05年3月にモデルの長男・章胤（あきつぐ）を出産しており、21年ぶりの出産に「久しぶりの新生児と日々ですしばらくは仕事もお休みですが、引き続き、見守っていただけたらと思います」とつづった。草〓剛（51）は、所属事務所の公式サイトを通じて