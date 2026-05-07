EXILE TAKAHIRO（41）が7日放送のTOKYOFM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）にゲスト出演。母の職業について語った。毎年、花を贈っていると母の日についてトークをする中、パーソナリティーの坂本美雨から「日頃は美容室でお忙しい」と母について話を振られたTAKAHIROは「小さい頃から、お手伝いをしていたので。小さい頃の夢とかって特になくて。美容師になるもんだと思って過ごしていたので」と明かした