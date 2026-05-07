ユナイテッドアローズがこの日の取引終了後に４月度の売上概況（速報）を発表しており、小売りとネット通販を合わせた既存店売上高は前年同月比１１．７％増と７カ月連続で前年実績を上回った。 ４月は春物から初夏物への移行がみられ、メンズ、ウィメンズともシャツ、カット、ニット、ジャケット、パンツなどの動きが目立った。チャネル別では、前年は新商品管理基幹システムへの移行により一時的に弱含んだネット通