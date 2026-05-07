EXILE TAKAHIRO（41）が7日放送のTOKYOFM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）にゲスト出演。EXILEの東京ドーム公演での「B’z」松本孝弘（65）との共演を振り返った。EXILEは4月21、22の両日、3年4カ月ぶりの東京ドーム公演を開催。アンコールではB’zの松本孝弘がサプライズで登場し、コラボ曲「24karatsGOLDLEGACYfeat.松本孝弘」を披露し、ステージを盛り上げた。TAKAHIROは「松本さんサウンド