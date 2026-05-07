【STRANGER THAN HEAVEN】 今冬発売予定 セガは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Xbox Game Pass/Xbox on PC/Xbox Cloud/Steam用アクションアドベンチャー「ストレンジャー ザン ヘブン」の新情報を公開した。今冬発売予定。 「STRANGER THAN HEAVEN」は1915年から50年に及ぶ男の生き様が描かれる。今回、明らかになった要素を紹介していこう。 サンフラン