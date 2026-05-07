坂本龍一さんの最後のピアノソロ演奏を収めたコンサートフィルム『Ryuichi Sakamoto | Opus』の特別野外上映会が6日に大阪・うめきた公園 ロートハートスクエアうめきたにて開催された。【画像】『Ryuichi Sakamoto & Tin Drum | KAGAMI+』ビジュアル同イベントは、27日よりグラングリーン大阪内の文化装置「VS.（ヴイエス）」で開催されるMixed Reality作品『Ryuichi Sakamoto & Tin Drum | KAGAMI+』の日本初上演を