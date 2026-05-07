坂本龍一さん最後のピアノソロ作品『Opus』を大阪で野外上映 約7000人が来場
坂本龍一さんの最後のピアノソロ演奏を収めたコンサートフィルム『Ryuichi Sakamoto | Opus』の特別野外上映会が6日に大阪・うめきた公園 ロートハートスクエアうめきたにて開催された。
【画像】『Ryuichi Sakamoto & Tin Drum | KAGAMI+』ビジュアル
同イベントは、27日よりグラングリーン大阪内の文化装置「VS.（ヴイエス）」で開催されるMixed Reality作品『Ryuichi Sakamoto & Tin Drum | KAGAMI+』の日本初上演を記念して実施されたもの。当日はゴールデンウィーク最終日にもかかわらず、約7000人が来場し、昨年開催時の約5000人来場を上回る盛況となった。
夕暮れとともに始まった上映では、広場いっぱいに集まった観客が、坂本さんの静謐（せいひつ）なピアノ演奏にじっと耳を傾け、都会の中心とは思えないほど静かな没入空間が生まれた。月明かりの下、モノクロームで映し出される坂本さんの姿と、会場全体を包み込むサラウンド音響が、多くの来場者を深い余韻へと誘った。
『Opus』は、坂本さんが長年愛用したカスタムメイドのヤマハ・グランドピアノで演奏された全20曲を収録した作品。代表曲「Merry Christmas Mr. Lawrence」や、アルバム『12』収録曲、さらにピアノソロとしては初披露となったYMO時代の名曲「Tong Poo」など、その音楽人生をたどるような構成となっている。
また会場では、『KAGAMI+』のティザー映像も大型スクリーンで上映。来場者へ向けたフライヤー配布も行われた。
『KAGAMI+』は、坂本さんのピアノ演奏を三次元的に捉え、複合現実空間へと再構築するMixed Reality作品。2023年のニューヨーク・The Shedでの世界初演以降、ロンドン、台北、シンガポールなど世界各地で話題を呼び、各地でチケット完売が続いている。
日本初上陸、大阪のみで開催される『Ryuichi Sakamoto & Tin Drum | KAGAMI+』は、6月27日から10月12日までの開催となる。
■『Ryuichi Sakamoto & Tin Drum | KAGAMI+』
会期：6月27日（土）〜10月12日（月・祝）
開館時間：10：00〜20：00（日時指定制）
休館日：月曜日（祝日、連休の場合は祝日明け平日）
会場：大阪・VS.（ヴイエス）
【画像】『Ryuichi Sakamoto & Tin Drum | KAGAMI+』ビジュアル
同イベントは、27日よりグラングリーン大阪内の文化装置「VS.（ヴイエス）」で開催されるMixed Reality作品『Ryuichi Sakamoto & Tin Drum | KAGAMI+』の日本初上演を記念して実施されたもの。当日はゴールデンウィーク最終日にもかかわらず、約7000人が来場し、昨年開催時の約5000人来場を上回る盛況となった。
『Opus』は、坂本さんが長年愛用したカスタムメイドのヤマハ・グランドピアノで演奏された全20曲を収録した作品。代表曲「Merry Christmas Mr. Lawrence」や、アルバム『12』収録曲、さらにピアノソロとしては初披露となったYMO時代の名曲「Tong Poo」など、その音楽人生をたどるような構成となっている。
また会場では、『KAGAMI+』のティザー映像も大型スクリーンで上映。来場者へ向けたフライヤー配布も行われた。
『KAGAMI+』は、坂本さんのピアノ演奏を三次元的に捉え、複合現実空間へと再構築するMixed Reality作品。2023年のニューヨーク・The Shedでの世界初演以降、ロンドン、台北、シンガポールなど世界各地で話題を呼び、各地でチケット完売が続いている。
日本初上陸、大阪のみで開催される『Ryuichi Sakamoto & Tin Drum | KAGAMI+』は、6月27日から10月12日までの開催となる。
■『Ryuichi Sakamoto & Tin Drum | KAGAMI+』
会期：6月27日（土）〜10月12日（月・祝）
開館時間：10：00〜20：00（日時指定制）
休館日：月曜日（祝日、連休の場合は祝日明け平日）
会場：大阪・VS.（ヴイエス）