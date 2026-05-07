BTSのV（ヴィ）が、作詞と作曲、制作に参加した「Into the Sun」のダンスチャレンジが、SNS上で話題となった。Vが舞台上で同曲を歌った時に取ったポーズで、電話をするようなしぐさや目を両手で隠すような動きなどをマネするチャレンジ。スターニュースなど、複数の韓国メディアが7日、報じた。同曲は3月20日に発表した正規アルバム「ARIRANG（アリラン）」の収録曲で、Vは「運動してから帰る途中でテーマを聞いた時、突然インスピ