献血者にカーネーションをプレゼント 5月10日は母の日です。岡山市の献血ルームでは7日から母の日まで、献血した人にカーネーションがプレゼントされます。 岡山北ライオンズクラブが献血の推進に役立ててもらおうと7日、岡山県赤十字血液センターにカーネーションを贈りました。 血液センターによりますと、2025年度の岡山県の献血者は50代以上が約半分を