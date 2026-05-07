『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のアワードウィーク期間中となる6月9日に、プレイベント『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVEBillboard JAPAN | Spotify present Women In Music - EQUAL STAGE』が、東京 SGCホール有明にて開催される。 （関連：日本の音楽を世界へ――YOASOBI、キタニタツヤ、NOMELON NOLEMONら8組出演「Echoes Baa 2026」DAY1レポート） 同イベントは、音楽業