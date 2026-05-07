7日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比3300円高の6万2850円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万2915.87円に対しては65.87円安。出来高は6万2825枚となっている。 TOPIX先物期近は3851ポイントと前日比120.5ポイント高、現物終値比2.64ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 62850 +3300