絢香 今年2月1日にデビュー20周年を迎えた絢香が、俳優・奈緒と初タッグとなる「レバウェル」新CM楽曲「WELL-come」を書き下ろしたことが発表された。【動画】絢香×奈緒「レバウェル」新CM『身近な人の決断』篇レバウェル株式会社は、医療・福祉・ヘルスケア業界で人材関連事業およびSaaS事業を展開しており、2024年から続くCMシリーズの第三弾となる本作では、医療・介護・保育・ヘルスケア業界に特化した求人・