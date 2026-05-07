大型連休明けとなる7日朝、金沢駅では職場や学校へと向かう人の姿が見られ、普段の光景が戻りました。ゴールデンウイーク後半の5連休が明けた7日朝。連休中は、多くの観光客や帰省客で溢れていた金沢駅は、スーツ姿のサラリーマンや制服姿の高校生が多く見られ、日常が戻っていました。 通勤する人は：「(Q. 仕事はきょうから？) そうです、そうです。心を入れ替えて頑張りたいなっていうふうに思い