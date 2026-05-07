【モデルプレス＝2026/05/07】Leminoでは、5月12日、13日に行われる櫻坂46「14th Single BACKS LIVE！！」の模様を生配信する。【写真】櫻坂46武元唯衣「雰囲気変わる」赤髪チェンジが話題◆櫻坂46「14th Single BACKS LIVE！！」Leminoで生配信本ライブでは、グループの中で磨き上げてきた個々の力が交差し、ここでしか見ることのできないパフォーマンスが繰り広げられる。なお、5月13日の公演では、今シングルの活動をもって卒業