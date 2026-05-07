【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46が5月20日にリリースする17thシングル「Kind of love」のMVが公開された。 ■情熱的なラテンビートにあわせ妖艶なパフォーマンスを披露 「Kind of love」では、二期生から五期生までの14名を選抜。センターは、四期生・藤嶌果歩（ふじしまかほ）が務めている。藤嶌が表題曲でセンターを務めるのは、12thシングル「絶対的第六感」で同期の正源