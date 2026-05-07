たんぱく質の必要量は一人ひとり違う！ 体重１kgあたり０.９gを目安に 私たちは１日にどれくらいの量のたんぱく質を摂取したらよいのでしょうか。厚生労働省が策定する基準によると、１日のたんぱく質の推奨量は１８歳以上の男性で６０g、女性で５０gとなっています。 しかし、この数値は多くの人の平均から算出される標準値。厳密にいえば、その人に必要なたんぱく量はその人により異なります。デスクワークメインで