健康でいる為に知っておきたいあなたに必要な一日のたんぱく質量とは！？
たんぱく質の必要量は一人ひとり違う！
体重１kgあたり０.９gを目安に
私たちは１日にどれくらいの量のたんぱく質を摂取したらよいのでしょうか。厚生労働省が策定する基準によると、１日のたんぱく質の推奨量は１８歳以上の男性で６０g、女性で５０gとなっています。
しかし、この数値は多くの人の平均から算出される標準値。厳密にいえば、その人に必要なたんぱく量はその人により異なります。デスクワークメインで、時々軽い運動をする程度の身体活動レベルが「普通」の人の場合、一日に必要なたんぱく質量は１kgあたり約０.９g。体重が６０kgの人なら、１日５４kgを目安にすればよいということになります。
一方で、妊婦・授乳期の女性や体の大きな人、体を動かす仕事に携わる身体活動レベルが「高い」人では、より多くのたんぱく質が必要とされます。なかでも頻繁に筋トレを行う人や、活発な運動習慣のある人では、体重１kgあたり最大１.６gのたんぱく質摂取が理想的とされています。
筋肉をはじめ、血管や臓器、骨や皮膚、髪の毛、ホルモンなど、体を構成するあらゆる組織の材料にたんぱく質は必要不可欠です。
自分の身体活動レベルや体格に見合ったたんぱく質の量を知り、適切に摂取することが大切になります。
【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 たんぱく質の話』著：藤田聡