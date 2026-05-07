『SPA!デジタル写真集 小池里奈「あなたのページをめくる」』が、好評発売中だ。リリースを記念し、物語の熱量を伝える厳選カットが公開された。 SPA!デジタル写真集小池里奈「あなたのページをめくる」©週刊SPA!編集部撮影：佐藤佑一 舞台は、ふらりと立ち寄った街の本屋。読書にふける彼女の横顔を至近距離で捉えたカットは、ため息が出るほどの美しさだ。物語はグラ