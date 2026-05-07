「美尻が過ぎる♡」小池里奈、写真集発売記念カットで魅せた脱衣セクシーグラビア

『SPA!デジタル写真集 小池里奈「あなたのページをめくる」』が、好評発売中だ。リリースを記念し、物語の熱量を伝える厳選カットが公開された。

舞台は、ふらりと立ち寄った街の本屋。読書にふける彼女の横顔を至近距離で捉えたカットは、ため息が出るほどの美しさだ。物語はグラビアカットのみで進行し、読者はまるで恋愛小説の主人公になったような没入感を味わえる。

小池里奈 ©週刊SPA!編集部 撮影：佐藤佑一

ストーリーは急展開を迎え、舞台は彼女のプライベートな空間へ。次第に衣服を脱ぎ捨て、露わになっていく肢体。照れくさそうに頬を赤らめる表情や、入浴シーンで見せる美しい曲線美は、見る者の心を激しく揺さぶる。

小池里奈 ©週刊SPA!編集部 撮影：佐藤佑一

今夜、まだ誰も知らない彼女の「ページ」を、あなた自身の手でめくってみてはいかがだろうか。

小池里奈 ©週刊SPA!編集部 撮影：佐藤佑一

【プロフィール】

小池里奈

1993年9月3日、栃木県生まれ。T156。2004年にドラマ『美少女戦士セーラームーン』でデビュー。役者、グラビア、バラエティと多岐にわたり活躍。とちぎ未来大使、小山評定ふるさと大使を務める。2024年にデビュー20周年を迎えた。

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提供：週刊SPA!編集部 撮影：佐藤佑一 ヘアメイク：YOSHi.T スタイリング：伊井田礼子