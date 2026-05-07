阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏が７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅ「憧球チャンネル」を更新した。阪神の高橋遥人が６日の中日戦（バンテリンＤ）で球団では６０年ぶりの快挙となる３試合連続完封の偉業を達成。打者目線から左腕のすごさを語った。「低めに投げたストレートは普通の投手は少し垂れる。だから打者からすると低めに来るとボールと思う。でも高橋遥人は垂れずにキャッチャーミットを突き上げるようなボールを投げる。（右打