「空いてるわと思ったら……」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、東京の駐車料金に驚がくしたエピソードを語った――。岡村隆史○「空いてるわと思ったら…」「やっぱそういうとこやった」4月30日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00〜27:00)で、駐車場の話題になり、「怖いですよね。こないだ1万1,000円取られたからな」とぼやいた岡村。「串揚げみたいなの食べて