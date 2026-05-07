4月5日、漫画家でエッセイストの東海林さだおさん（享年88）が心不全で亡くなった。「週刊現代」では漫画『サラリーマン専科』を'69年から'24年まで、半世紀以上にわたって連載していた。【前編を読む】亡くなる2週間前まで豚骨ラーメン…東海林さだおさん（88歳）の平然としていた「最期」最期まで漫画家であり続けた日常を大切にするその性格は仕事面にもあらわれていた。基本的に平日は西荻窪にある仕事場で、9時から執筆活動を