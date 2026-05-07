DAZN「Mission26」のインタビューで語った激動のシーズンを過ごすなか、日本代表の鈴木彩艶が身を置くのは「GK大国」と呼ばれるイタリアの地だ。所属のパルマでは世界最高峰のストライカーたちが放つシュート、そしてサポーターからの容赦ない洗礼を浴びる。DAZNの「Mission26」のインタビュー取材による連載第2回は、セリエAという特殊な環境下で磨かれる技術と、パルマでの日常について。（取材＝DAZN、構成＝FOOTBALL ZONE編