2027年3月19日、横浜・上瀬谷で幕を開ける「2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）」。世界的な祭典に、相鉄グループが子ども向けエリア「Kids Village」へパビリオンを出展します。名称は「SOTETSU PARK（そうてつぱーく）」。最大の目玉は2026年3月にデビューしたばかりの最新車両「13000系」の実車展示です。営業開始からわずか1年で万博会場に運び込まれるという、異例のプロジェクト。本記事では、巨大な大屋根が特徴の施