◇インターリーグドジャー12―2アストロズ（2026年5月6日ヒューストン）ドジャースの大谷翔平投手（31）は6日（日本時間7日）、敵地でのアストロズ戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席で右翼線二塁打を放って自己ワースト更新中だった連続打席無安打を25で止め、さらに5回には左前適時打を放った。4打数2安打1打点1四球で今季5個目の盗塁を決めるなど2得点をマークした。チームは14安打で12得点の大勝となった。3回