女子ゴルフのメジャー第1戦、ワールド・サロンパス・カップは7日、茨城・茨城GC西Cで開幕する。今季2勝目を狙うメルセデスランク2位の菅楓華（20＝ニトリ）は6日、プロアマ戦に出場した。西C開催は3年ぶり。23年は優勝した吉田優利でも1オーバーという我慢比べだった。初めて回る菅は「グリーンが小さくてメジャーの中でも一番難しい。1日アンダーで回れたら上出来。我慢勝負だと思う。アプローチとパットがうまくいけば上位に