先の大戦から８０年が経過し、記憶の風化が懸念されている。戦争体験者が残した歴史的な資料を廃棄や散逸から守る取り組みが急がれる。戦争体験者は年々減少している。戦死した兵士らの遺児もすでに８０歳を超えた。世代の交代が進み、当事者の体験が十分に伝承されない状況が生まれている。家の代替わりに伴って、当時の日誌や手紙、軍装品や軍隊手帳などの遺品が大量に廃棄されるケースが目立っている。インターネットのオ