大西洋に停泊中のクルーズ船でハンタウイルスの集団感染が疑われている問題で、スペインの保健相はクルーズ船をスペイン領カナリア諸島で受け入れると明らかにしました。一方、カナリア諸島自治州の知事は受け入れに反対しています。スペイン保健相は6日、クルーズ船がカナリア諸島に到着した後、乗客乗員らに適切な検査や処置を実施し、それぞれの国に帰国させる方針を示しました。ハンタウイルス感染症の疑いがある患者3人は、既