5月6日に第15節が行われた明治安田J1百年構想リーグ第15節が5月6日に行われた。EAST、WESTの両地区で全10試合が行われ、最新の順位表が更新されている。EASTでは、鹿島アントラーズが水戸ホーリーホックに3-0で勝利した。この結果、鹿島は勝ち点37で首位をキープした。2位のFC東京はジェフユナイテッド千葉に0-3で敗戦し、鹿島と勝ち点差が「5」となった。3位のFC町田ゼルビアは横浜F・マリノスを2-0で下し、勝ち点28で3位とな