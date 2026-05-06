京都府南丹市の山林で市立園部小の安達結希（ゆき）君（当時１１歳）の遺体が見つかった事件で、府警は６日、養父の安達優季（ゆうき）容疑者（３７）（死体遺棄容疑で逮捕）を殺人容疑で再逮捕した。

発表では、安達容疑者は３月２３日朝、同市内の公衆トイレで、結希君の首を絞めつけて殺害した疑い。調べに容疑を認め、「両手で首を絞めて殺した」と供述。「自分一人でやった」とも述べたという。

司法解剖では、遺体に目立った外傷はなく死因は不詳とされたが、その後の専門家の詳しい鑑定で、窒息死の可能性が高いことが判明したという。

捜査関係者によると、府警は関係者への聴取などから、２人が以前から不仲だったとする情報を把握。事件当日の朝、父子関係を巡ってトラブルに発展した可能性があるとみている。

結希君は３月２３日朝、自宅で朝食をとる姿を別の親族が最後に確認していた。その後、安達容疑者が運転する車で学校に向かったが、行方不明になっていた。

安達容疑者は当初、「車で学校近くまで送った」と府警に説明していたが、防犯カメラなどの捜査で虚偽だったことが判明。結希君を車に乗せて学校へ向かった後、そのまま降ろさず自宅方向へ引き返し、公衆トイレに立ち寄っていたという。

公衆トイレは自宅から北西約２キロ、学校から南西約９キロで、自宅と学校を結ぶ道沿いに位置する。府が管理し、観光地として知られる渓谷「るり渓」の駐車場にある。府警は４月１８日に鑑識活動を行い、同２８日には安達容疑者を車に乗せたまま立ち会わせていた。