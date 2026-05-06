台湾にもルーツを持つ中間淳太さんが「ずっと念願だった」と語る『中間淳太の満福台湾ガイド』が発売された。店選びから構成、現地ロケまで、すべての工程に本人が深く関わり、本気で案内する一冊だ。本書のこだわりポイントや大好きだと語る台湾への想いをインタビューで掘り下げます。大好きな台湾をみなさんにも好きになってほしいんです「僕自身、旅をするときは必ずガイドブックを買って読み込むんです。パラパラめくった瞬間