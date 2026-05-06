中村倫也（39）の主演映画「君のクイズ」（吉野耕平監督、15日公開）公開記念クイズ大会「−君のクイズ杯−」が6日、都内で行われた。劇中で演じたクイズプレーヤーについて、中村は「物知りが早押ししていると思っていたけれど、知識量、戦略、個性、性格が見える、リスペクトが増した」と評した。共演の神木隆之介（32）も「テレビの前で、すごいなとリラックスして見ていた自分を殴りたいくらい。いろいろなものを背負っていた