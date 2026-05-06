5月6日、園田競馬場で兵庫チャンピオンシップ（Jpn2・3歳・ダ1400m）が行われ、戸崎圭太騎乗のサトノボヤージュ（牡3・美浦・田中博康）が勝利を決めた。同レースの売得金額は11億9842万8100円を記録し、園田競馬の1競走当たりの最高売得金額を更新した。これまでの最高額は、2024年12月25日に行われた第24回兵庫ゴールドトロフィーの9億7004万5200円だった。【兵庫CS】帰国初戦サトノボヤージュが重賞初制覇…サウジダービー