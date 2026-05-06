EXILE TETSUYA（45）がリーダーを務める8人組ユニット「EXILE B HAPPY」が6日、東京・立川ステージガーデンで単独公演「EXILE B HAPPY SHOW 2026〜かぜのふね〜」を開催した。LDH初のキッズエンターテインメントで、今年からGENERATIONS中務裕太（33）とTHE RAMPAGE岩谷翔吾（29）が新加入。中務は「お子さんがすごく喜んでくれていて、こっちも元気をもらえている」と子どもたちの盛り上がりに笑みを浮かべていた。この日は「MO