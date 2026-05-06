EXILE TETSUYA（45）がリーダーを務める8人組ユニット「EXILE B HAPPY」が6日、東京・立川ステージガーデンで単独公演「EXILE B HAPPY SHOW 2026 〜かぜのふね〜」を開催した。

LDH初のキッズエンターテインメントで、今年からGENERATIONS中務裕太（33）とTHE RAMPAGE岩谷翔吾（29）が新加入。中務は「お子さんがすごく喜んでくれていて、こっちも元気をもらえている」と子どもたちの盛り上がりに笑みを浮かべていた。

この日は「MORNING SUN」「ぐるぐるドリーム」など全18曲を披露し、子どもたちに笑顔を届けた。中盤にはお笑いタレントの小島よしお（45）がサプライズ登場し、「EXILE B おっぱっぴー 〜風の船〜（feat．小島よしお）」をライブ初披露。「来てくれたキッズのパパやママが小学生の時ぐらいにはやった」という小島のギャグ「そんなの関係ねぇ」「おっぱっぴー」などを織り交ぜた歌詞や振り付けで、会場を笑いで包んだ。

会場前方にキッズスペースを設置するなど、子どもたちとふれあいながらライブを作り上げた。小森隼（30）は「イメージしていた何倍も楽しい景色が目の前にあって、一緒に過ごす時間が最高にハッピー。最高のゴールデンウィークになりました」と語った。

TETSUYAは「飛行場とともに発展した立川から『風の船』が飛び立つというのはすてきですね」とにっこり。8月にも東京・お台場で単独公演を開催し、10月には初アルバムもリリース予定。「子どもたちが笑顔になれる空間をどんどん作って、来年には全国に行ってみたい」と夢を掲げた。【野見山拓樹】