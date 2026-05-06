【モデルプレス＝2026/05/06】FRUITS ZIPPERが5月6日、国立代々木競技場 第一体育館で行われた『FRUITS ZIPPER 4TH ANNIVERSARY ARENA TOUR「DREAM WITH IN」』東京公演にて、9月よりグループ史上最多公演数となる全国ホールツアー開催を発表した。【写真】ふるっぱー、東京公演での発表の瞬間◆FRUITS ZIPPER、国立代々木競技場 第一体育館公演4DAYS完走2023年から日本レコード大賞を3年連続受賞し、2025年末には第76回NHK紅白歌