タレントでプロレスラーのフワちゃんが5日までにInstagramを更新。俳優の東出昌大らとのオフショットを披露した。【別カット】フワちゃん、東出昌大＆金メダリストの3ショット（ほか10枚）2024年11月からの芸能活動休止を経て、2025年11月に女子プロレス団体「STARDOM」後楽園ホール大会のリングへ。マイクを握り、謝罪の言葉を口にしつつ「私にとってまた挑戦したいもの、それはプロレス一択でした」と宣言し、翌月にはプロレ