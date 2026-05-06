フワちゃん、東出昌大との山ロケ振り返る「絆が芽生えた」
タレントでプロレスラーのフワちゃんが5日までにInstagramを更新。俳優の東出昌大らとのオフショットを披露した。
【別カット】フワちゃん、東出昌大＆金メダリストの3ショット（ほか10枚）
2024年11月からの芸能活動休止を経て、2025年11月に女子プロレス団体「STARDOM」後楽園ホール大会のリングへ。マイクを握り、謝罪の言葉を口にしつつ「私にとってまた挑戦したいもの、それはプロレス一択でした」と宣言し、翌月にはプロレス再デビュー戦を行ったフワちゃん。25日に都内で行われた「STARDOM AWARD 2025」では話題賞を受賞している。また今年の4月26日に横浜アリーナで行われた安納サオリ戦でシングルス初勝利を記録した。
そんなフワちゃんが「東出さんと山に行くって、結構人生レベルのバケットリストだったぞ!!」と投稿したのは、東出のドキュメンタリー『東出昌大の野営デトックス』（ABC）からのオフショット。写真にはフワちゃんと東出、そして共演者のウルフ アロンの3ショットや、プロレスラーとして活躍するフワちゃん、ウルフ アロンの2ショット、東出やフワちゃんのソロショットなどが収められている。
投稿の中でフワちゃんは「みんなで山でずっと過ごしてたらまんまと絆が芽生えて、撮影が終わっても、夜が明けるまで語り明かした」と番組のロケを振り返っている。
引用：「フワちゃん」Instagram（@fuwa876）
【別カット】フワちゃん、東出昌大＆金メダリストの3ショット（ほか10枚）
2024年11月からの芸能活動休止を経て、2025年11月に女子プロレス団体「STARDOM」後楽園ホール大会のリングへ。マイクを握り、謝罪の言葉を口にしつつ「私にとってまた挑戦したいもの、それはプロレス一択でした」と宣言し、翌月にはプロレス再デビュー戦を行ったフワちゃん。25日に都内で行われた「STARDOM AWARD 2025」では話題賞を受賞している。また今年の4月26日に横浜アリーナで行われた安納サオリ戦でシングルス初勝利を記録した。
投稿の中でフワちゃんは「みんなで山でずっと過ごしてたらまんまと絆が芽生えて、撮影が終わっても、夜が明けるまで語り明かした」と番組のロケを振り返っている。
引用：「フワちゃん」Instagram（@fuwa876）